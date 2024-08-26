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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 талера 1849 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 2 талера 1849 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 2 талера 1849 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 2 талера
  • Год 1849
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 талера 1849 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4295 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 15 марта 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Höhn (1)
  • Künker (4)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Sonntag (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1849 CvC на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
597 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1849 CvC на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
762 $
Цена в валюте аукциона 670 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1849 CvC на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1849 CvC на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1849 CvC на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 5, 2013
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 5 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1849 CvC на аукционе Künker - August 28, 2013
Продавец Künker
Дата 28 августа 2013
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1849 CvC на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1849 CvC на аукционе Künker - March 16, 2011
Продавец Künker
Дата 16 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1849 CvC на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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