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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1849 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1849 CvC
Средняя цена 790 $
Продажи
0 9

Пробные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1849 CvC Пробные
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 8
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