Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Пробные 2 талера 1849 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 2 талера
- Год 1849
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Пробные 2 талера 1849 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 553 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.
Сохранность
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- Künker (3)
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- Spink (3)
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Spink
Дата 5 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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