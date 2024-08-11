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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Пробные 2 талера 1849 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - Пробные 2 талера 1849 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - Пробные 2 талера 1849 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 2 талера
  • Год 1849
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Пробные 2 талера 1849 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 553 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (3)
  • Rhenumis (1)
  • Sonntag (1)
  • Spink (3)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1849 CvC (Пробные) на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3437 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1849 CvC (Пробные) на аукционе Künker - March 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность AU
Цена
8833 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1849 CvC (Пробные) на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1849 CvC (Пробные) на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1849 CvC (Пробные) на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1849 CvC (Пробные) на аукционе Spink - October 5, 2011
Продавец Spink
Дата 5 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1849 CvC (Пробные) на аукционе Spink - June 21, 2011
Продавец Spink
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1849 CvC (Пробные) на аукционе Spink - June 21, 2011
Продавец Spink
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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