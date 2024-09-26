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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 талера 1842 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 2 талера 1842 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 2 талера 1842 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 2 талера
  • Год 1842
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 талера 1842 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1350 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1842 CvC на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
895 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1842 CvC на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность AU
Цена
506 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1842 CvC на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1842 CvC на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1842 CvC на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1842 CvC на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1842 CvC на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1842 CvC на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1842 CvC на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1842 CvC на аукционе Stack's - August 23, 2021
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1842 CvC на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1842 CvC на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1842 CvC на аукционе Gorny & Mosch - April 21, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 апреля 2021
Сохранность XF
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1842 CvC на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1842 CvC на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1842 CvC на аукционе Taisei - November 17, 2019
Продавец Taisei
Дата 17 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1842 CvC на аукционе Niemczyk - March 17, 2019
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1842 CvC на аукционе Niemczyk - March 17, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1842 CvC на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1842 CvC на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1842 CvC на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1842 CvC на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1842 CvC на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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