2 талера 1842 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 талера 1842 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1350 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2013.

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