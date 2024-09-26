Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
2 талера 1842 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 2 талера
- Год 1842
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 талера 1842 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1350 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2013.
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
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Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 апреля 2021
Сохранность XF
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Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Taisei
Дата 17 ноября 2019
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
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