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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1842 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1842 CvC
Средняя цена 660 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
Талер 1842 CvC
Средняя цена 85 $
Продажи
0 21
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