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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Талер 1842 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1842 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - Талер 1842 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал Талер
  • Год 1842
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1842 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2120 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 160 EUR. Торги состоялись 8 мая 2023.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (1)
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  • Numisbalt (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • St James’s (1)
  • Stare Monety (1)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (2)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1842 CvC на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 111 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1842 CvC на аукционе St James’s - May 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1842 CvC на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1842 CvC на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1842 CvC на аукционе Wormser Auktionshaus - June 2, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1842 CvC на аукционе Felzmann - January 18, 2021
Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1842 CvC на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1842 CvC на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1842 CvC на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1842 CvC на аукционе Gärtner - June 6, 2019
Продавец Gärtner
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1842 CvC на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1842 CvC на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1842 CvC на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1842 CvC на аукционе Höhn - January 13, 2016
Продавец Höhn
Дата 13 января 2016
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1842 CvC на аукционе Höhn - January 13, 2016
Продавец Höhn
Дата 13 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1842 CvC на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1842 CvC на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1842 CvC на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1842 CvC на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1842 CvC на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1842 CvC на аукционе Teutoburger - December 10, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 10 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1842 CvC на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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