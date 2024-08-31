Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Талер 1842 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал Талер
- Год 1842
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1842 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2120 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 160 EUR. Торги состоялись 8 мая 2023.
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
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Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
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Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
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Продавец Teutoburger
Дата 10 декабря 2011
Сохранность VF
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