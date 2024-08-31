Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
2 талера 1843 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 2 талера
- Год 1843
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 талера 1843 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3340 проданному на аукционе Auction World за 660000 JPY. Торги состоялись 15 октября 2022.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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