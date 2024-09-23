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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1843 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1843 CvC
Средняя цена 660 $
Продажи
0 59
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