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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 талера 1847 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 2 талера 1847 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 2 талера 1847 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 2 талера
  • Год 1847
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 талера 1847 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2755 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1850 EUR. Торги состоялись 16 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (3)
  • Heritage (1)
  • Künker (8)
  • Rauch (1)
  • Spink (1)
  • WAG (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1847 CvC на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
1058 $
Цена в валюте аукциона 975 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1847 CvC на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность VF
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1847 CvC на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1847 CvC на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1847 CvC на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1847 CvC на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1847 CvC на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1847 CvC на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1847 CvC на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1847 CvC на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1847 CvC на аукционе Künker - September 28, 2015
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1847 CvC на аукционе Künker - March 12, 2015
Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1847 CvC на аукционе Spink - June 21, 2011
Продавец Spink
Дата 21 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1847 CvC на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1847 CvC на аукционе Heritage - June 1, 2007
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1847 CvC на аукционе Heritage - June 1, 2007
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1847 CvC на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1847 CvC на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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