2 талера 1847 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 талера 1847 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2755 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1850 EUR. Торги состоялись 16 мая 2017.

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