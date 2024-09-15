Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
2 талера 1847 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 2 талера
- Год 1847
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 талера 1847 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2755 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1850 EUR. Торги состоялись 16 мая 2017.
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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