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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1847 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1847 CvC
Средняя цена 650 $
Продажи
0 17

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Грош 1847 CvC Пробный
Средняя цена
Продажи
0 5
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