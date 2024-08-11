Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Пробный Грош 1847 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,43 гр
- Чистого серебра (0,026 oz) 0,8092 гр
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал Грош
- Год 1847
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Пробный Грош 1847 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2001 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2002.
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