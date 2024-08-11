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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Пробный Грош 1847 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - Пробный Грош 1847 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - Пробный Грош 1847 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,43 гр
  • Чистого серебра (0,026 oz) 0,8092 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал Грош
  • Год 1847
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Пробный Грош 1847 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2001 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2002.

Сохранность
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1847 CvC (Пробный) на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1847 CvC (Пробный) на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1847 CvC (Пробный) на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1847 CvC (Пробный) на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1847 CvC (Пробный) на аукционе Künker - September 29, 2002
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2002
Сохранность XF
Цена
4906 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR

Где продать?

Для продажи Грош 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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