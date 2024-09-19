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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Пробные монеты Грош Вильгельма - Брауншвейг-Вольфенбюттель

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Грош 1847 Пробный

Год Знак Описание Продажи Продажи
1847 CvC 0 5
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