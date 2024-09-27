Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
2 пфеннига 1859 года (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,16 - 3,22 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1859
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1859 года. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 452 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 42 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- Russiancoin (2)
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
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