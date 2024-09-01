Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1859 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1859 B
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 7

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1859 B
Средняя цена 210 $
Продажи
1 33
Аверс
Реверс
Грош 1859
Средняя цена 25 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1/2 гроша 1859
Средняя цена 80 $
Продажи
0 9

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1859
Средняя цена 30 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1859
Средняя цена 60 $
Продажи
0 1
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск