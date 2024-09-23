Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1 крона 1859 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 11,111 гр
- Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 1 крона
- Год 1859
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 крона 1859 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 808 проданному на аукционе Hess Divo за 3400 CHF. Торги состоялись 23 октября 2013.
Сохранность
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- Westfälische (2)
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
2030 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Hess Divo
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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