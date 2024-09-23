1 крона 1859 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 крона 1859 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 808 проданному на аукционе Hess Divo за 3400 CHF. Торги состоялись 23 октября 2013.

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