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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1 крона 1859 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 1 крона 1859 года B - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 1 крона 1859 года B - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,111 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 1 крона
  • Год 1859
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 крона 1859 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 808 проданному на аукционе Hess Divo за 3400 CHF. Торги состоялись 23 октября 2013.

Сохранность
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  • Hess Divo (1)
  • Künker (3)
  • UBS (1)
  • Westfälische (2)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1859 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
2030 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1859 B на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
3585 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1859 B на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1859 B на аукционе Hess Divo - October 23, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1859 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1859 B на аукционе Künker - June 23, 2011
Продавец Künker
Дата 23 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1859 B на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крона 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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