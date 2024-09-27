Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Грош 1859 года (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал Грош
- Год 1859
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Грош 1859 года. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 657 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 55 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2014.
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
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