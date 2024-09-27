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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Грош 1859 года (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - Грош 1859 года - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - Грош 1859 года - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал Грош
  • Год 1859
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Грош 1859 года. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 657 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 55 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2014.

Сохранность
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  • Денга1700 (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1859 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1859 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 200 CZK
Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1859 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1859 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 170 CZK
Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1859 на аукционе Numismatica Ferrarese - April 2, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1859 на аукционе Numismatica Ferrarese - December 25, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 25 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1859 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1859 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1859 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1859 на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1859 на аукционе Künker - December 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1859 на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1859 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1859 на аукционе Höhn - March 12, 2011
Продавец Höhn
Дата 12 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Грош 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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