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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1/2 гроша 1859 года (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 1/2 гроша 1859 года - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 1/2 гроша 1859 года - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 1,098 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 1/2 гроша
  • Год 1859
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/2 гроша 1859 года. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3822 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Russiancoin (7)
  • Teutoburger (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/2 гроша 1859 на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность VF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/2 гроша 1859 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/2 гроша 1859 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/2 гроша 1859 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/2 гроша 1859 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/2 гроша 1859 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/2 гроша 1859 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/2 гроша 1859 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/2 гроша 1859 на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR

Где продать?

Для продажи 1/2 гроша 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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