Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1/2 гроша 1859 года (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 1,098 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 1/2 гроша
- Год 1859
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/2 гроша 1859 года. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3822 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2013.
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