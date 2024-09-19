Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Талер 1859 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал Талер
- Год 1859
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1859 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 396 проданному на аукционе BAC Numismatics за 380 EUR. Торги состоялись 26 октября 2021.
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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