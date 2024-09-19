Талер 1859 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1859 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 396 проданному на аукционе BAC Numismatics за 380 EUR. Торги состоялись 26 октября 2021.

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