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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Талер 1859 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1859 года B - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - Талер 1859 года B - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал Талер
  • Год 1859
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1859 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 396 проданному на аукционе BAC Numismatics за 380 EUR. Торги состоялись 26 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1859 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1859 B на аукционе CNG - July 3, 2024
Продавец CNG
Дата 3 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
275 $
Цена в валюте аукциона 275 USD
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1859 B на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1859 B на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность MS64
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1859 B на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1859 B на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1859 B на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1859 B на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1859 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1859 B на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1859 B на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1859 B на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1859 B на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1859 B на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1859 B на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1859 B на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1859 B на аукционе BAC - September 17, 2019
Продавец BAC
Дата 17 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1859 B на аукционе BAC - December 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1859 B на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1859 B на аукционе Stack's - August 20, 2018
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1859 B на аукционе Stack's - August 20, 2018
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1859 B на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1859 B на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи Талер 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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