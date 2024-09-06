Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Талер 1858 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал Талер
- Год 1858
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1858 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3241 проданному на аукционе Auction World за 130000 JPY. Торги состоялись 13 июля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
823 $
Цена в валюте аукциона 130000 JPY
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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