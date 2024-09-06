Талер 1858 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1858 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3241 проданному на аукционе Auction World за 130000 JPY. Торги состоялись 13 июля 2024.

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