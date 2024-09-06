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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Талер 1858 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1858 года B - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - Талер 1858 года B - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал Талер
  • Год 1858
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1858 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3241 проданному на аукционе Auction World за 130000 JPY. Торги состоялись 13 июля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1858 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1858 B на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
823 $
Цена в валюте аукциона 130000 JPY
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1858 B на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1858 B на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1858 B на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность MS63
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1858 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1858 B на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1858 B на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1858 B на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS63
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1858 B на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1858 B на аукционе Möller - December 2, 2022
Продавец Möller
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1858 B на аукционе Stack's - November 16, 2022
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1858 B на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1858 B на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1858 B на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1858 B на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1858 B на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1858 B на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1858 B на аукционе Felzmann - January 18, 2021
Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1858 B на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1858 B на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1858 B на аукционе Александр - March 25, 2020
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1858 B на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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