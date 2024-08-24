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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1858 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1858 B
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 19

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1858 B
Средняя цена 340 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
Грош 1858
Средняя цена 15 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 гроша 1858
Средняя цена 70 $
Продажи
1 4
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