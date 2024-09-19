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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1/2 гроша 1858 года (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 1/2 гроша 1858 года - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 1/2 гроша 1858 года - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 1,098 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 1/2 гроша
  • Год 1858
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/2 гроша 1858 года. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61100 проданному на аукционе Heritage Auctions за 129 USD. Торги состоялись 17 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • VL Nummus (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/2 гроша 1858 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/2 гроша 1858 на аукционе VL Nummus - March 11, 2018
Продавец VL Nummus
Дата 11 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/2 гроша 1858 на аукционе Heritage - July 17, 2014
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/2 гроша 1858 на аукционе Heritage - July 17, 2014
Продавец Heritage
Дата 17 июля 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 129 USD
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/2 гроша 1858 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/2 гроша 1858 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 гроша 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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