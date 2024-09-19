Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1/2 гроша 1858 года (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 1,098 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 1/2 гроша
- Год 1858
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/2 гроша 1858 года. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61100 проданному на аукционе Heritage Auctions за 129 USD. Торги состоялись 17 июля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
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