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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1 крона 1858 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 1 крона 1858 года B - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 1 крона 1858 года B - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,111 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 1 крона
  • Год 1858
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 крона 1858 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1107 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 21 июня 2022.

Сохранность
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  • Künker (10)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (4)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1858 B на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
2638 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1858 B на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
5786 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1858 B на аукционе HIRSCH - February 10, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1858 B на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1858 B на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1858 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1858 B на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1858 B на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1858 B на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1858 B на аукционе WAG - July 7, 2013
Продавец WAG
Дата 7 июля 2013
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1858 B на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1858 B на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1858 B на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1858 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1858 B на аукционе CNG - May 23, 2012
Продавец CNG
Дата 23 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1858 B на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1858 B на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1858 B на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1858 B на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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