Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1 крона 1858 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 11,111 гр
- Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 1 крона
- Год 1858
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 крона 1858 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1107 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 21 июня 2022.
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Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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