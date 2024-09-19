Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Грош 1858 года (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - Грош 1858 года - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - Грош 1858 года - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: VL Nummus

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал Грош
  • Год 1858
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Грош 1858 года. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 30 EUR. Торги состоялись 13 июня 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (1)
  • Russiancoin (2)
  • VL Nummus (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1858 на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1858 на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1858 на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1858 на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Грош 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Брауншвейг-Вольфенбюттель Каталог монет Вильгельма Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1858 года Все Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты Брауншвейг-Вольфенбюттельские серебряные монеты Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты номиналом Грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск