Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Грош 1858 года (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: VL Nummus
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал Грош
- Год 1858
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Грош 1858 года. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 30 EUR. Торги состоялись 13 июня 2022.
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
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