Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Талер 1837 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34,6 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал Талер
- Год 1837
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1837 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2663 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2013.
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Продавец Dorotheum
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2014
Сохранность VF
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2013
Сохранность AU
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Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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