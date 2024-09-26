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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Талер 1837 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1837 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - Талер 1837 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34,6 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал Талер
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1837 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2663 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1837 CvC на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1837 CvC на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность VF
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1837 CvC на аукционе Dorotheum - May 28, 2021
Продавец Dorotheum
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1837 CvC на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1837 CvC на аукционе Dorotheum - November 20, 2020
Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1837 CvC на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1837 CvC на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1837 CvC на аукционе Aurea - December 8, 2017
Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1837 CvC на аукционе SINCONA - October 25, 2017
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1837 CvC на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность F
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1837 CvC на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1837 CvC на аукционе Teutoburger - December 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1837 CvC на аукционе Busso Peus - April 25, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1837 CvC на аукционе Künker - October 9, 2013
Продавец Künker
Дата 9 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1837 CvC на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1837 CvC на аукционе Busso Peus - April 27, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1837 CvC на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1837 CvC на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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