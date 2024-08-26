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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1837 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1837 CvC
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 18

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1837 CvC Пробный
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Талер 1837 CvC Пробный
Средняя цена
Продажи
0 0
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