Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Пробный Талер 1837 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34,6 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал Талер
- Год 1837
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Пробный Талер 1837 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10500 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Spink
Дата 21 июня 2011
Сохранность Нет оценки
Цена
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