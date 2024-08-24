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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Пробный Талер 1837 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - Пробный Талер 1837 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - Пробный Талер 1837 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34,6 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал Талер
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Пробный Талер 1837 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10500 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

Сохранность
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  • Spink (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1837 CvC (Пробный) на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
7144 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1837 CvC (Пробный) на аукционе Künker - March 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность AU
Цена
12146 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1837 CvC (Пробный) на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1837 CvC (Пробный) на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1837 CvC (Пробный) на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1837 CvC (Пробный) на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1837 CvC (Пробный) на аукционе Künker - January 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1837 CvC (Пробный) на аукционе Spink - June 21, 2011
Продавец Spink
Дата 21 июня 2011
Сохранность Нет оценки
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1837 CvC (Пробный) на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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