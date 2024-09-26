2 пфеннига 1856 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1856 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1650 проданному на аукционе KM NUMIS за 105 CZK. Торги состоялись 10 июня 2024.

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