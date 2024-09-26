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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 пфеннига 1856 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1856 года B - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 2 пфеннига 1856 года B - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,73 - 5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1856
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1856 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1650 проданному на аукционе KM NUMIS за 105 CZK. Торги состоялись 10 июня 2024.

Сохранность
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1856 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1856 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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