Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1856 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1856 B
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 17

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1856 B
Средняя цена 4 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1856
Средняя цена 55 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1856 B
Средняя цена 8 $
Продажи
0 3

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1856 B 25 лет правления
Средняя цена 410 $
Продажи
1 499
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 18 сент. 2024
Категория
Год
Поиск