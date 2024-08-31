10 талеров 1856 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1856 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2207 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3000 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

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