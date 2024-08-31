Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
10 талеров 1856 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 13,299 гр
- Чистого золота (0,3831 oz) 11,9159 гр
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 10 талеров
- Год 1856
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1856 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2207 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3000 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2001
Сохранность XF
Цена
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