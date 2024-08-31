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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

10 талеров 1856 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 10 талеров 1856 года B - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 10 талеров 1856 года B - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 13,299 гр
  • Чистого золота (0,3831 oz) 11,9159 гр
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1856
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1856 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2207 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3000 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (2)
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  • HIRSCH (1)
  • Künker (8)
  • Schweizerischer Bankverein (1)
  • UBS (1)
  • Westfälische (2)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1856 B на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1189 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1856 B на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
1780 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1856 B на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1856 B на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1856 B на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1856 B на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1856 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1856 B на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1856 B на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1856 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1856 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1856 B на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1856 B на аукционе Künker - January 30, 2008
Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1856 B на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1856 B на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1856 B на аукционе Künker - March 13, 2001
Продавец Künker
Дата 13 марта 2001
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1856 B на аукционе Schweizerischer Bankverein - April 29, 1974
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1856 B на аукционе Schweizerischer Bankverein - April 29, 1974
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 29 апреля 1974
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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