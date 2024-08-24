Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1 пфенниг 1856 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,24 - 2,7 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1856
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1856 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 814 проданному на аукционе Russiancoin за 950 RUB. Торги состоялись 26 мая 2022.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB
Где продать?
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