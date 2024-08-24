Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1 пфенниг 1856 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1856 года B - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 1 пфенниг 1856 года B - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,24 - 2,7 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1856
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1856 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 814 проданному на аукционе Russiancoin за 950 RUB. Торги состоялись 26 мая 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • KM NUMIS (1)
  • Russiancoin (2)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1856 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1856 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 125 CZK
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1856 B на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1856 B на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Брауншвейг-Вольфенбюттель Каталог монет Вильгельма Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1856 года Все Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты Брауншвейг-Вольфенбюттельские медные монеты Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
VL Nummus
Аукцион 15 сент. 2024
Категория
Год
Поиск