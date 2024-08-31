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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1 пфенниг 1856 года (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1856 года - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 1 пфенниг 1856 года - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,24 - 2,7 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1856
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1856 года. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6080 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 50 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2024.

Сохранность
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1856 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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