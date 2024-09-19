10 талеров 1832 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1832 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34695 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5640 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

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