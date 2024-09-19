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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

10 талеров 1832 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 10 талеров 1832 года CvC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 10 талеров 1832 года CvC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1832
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1832 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34695 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5640 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (2)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1832 CvC на аукционе Heritage - August 20, 2021
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1832 CvC на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
5640 $
Цена в валюте аукциона 5640 USD
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1832 CvC на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF
Цена
2431 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1832 CvC на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1832 CvC на аукционе SINCONA - May 20, 2016
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1832 CvC на аукционе SINCONA - May 20, 2015
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1832 CvC на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1832 CvC на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1832 CvC на аукционе Stack's - July 29, 2008
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1832 CvC на аукционе Stack's - July 29, 2008
Продавец Stack's
Дата 29 июля 2008
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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