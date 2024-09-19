Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
10 талеров 1832 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 10 талеров
- Год 1832
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1832 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34695 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5640 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
5640 $
Цена в валюте аукциона 5640 USD
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF
Цена
2431 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Где продать?
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