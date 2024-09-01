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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1832 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1832 CvC
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 талеров 1832 CvC
Средняя цена 5200 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1832 CvC
Средняя цена 680 $
Продажи
0 34

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
24 мариенгроша 1832 CvC
Средняя цена 210 $
Продажи
1 21

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1832 CvC
Средняя цена 150 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1832 CvC
Средняя цена
Продажи
0 0
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