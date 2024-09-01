Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
24 мариенгроша 1832 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 24 мариенгроша
- Год 1832
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1832 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6484 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 10 марта 2008.
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Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность XF
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