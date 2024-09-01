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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

24 мариенгроша 1832 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 24 мариенгроша 1832 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 24 мариенгроша 1832 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 24 мариенгроша
  • Год 1832
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1832 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6484 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 10 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1832 CvC на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1832 CvC на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1832 CvC на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1832 CvC на аукционе Stack's - March 1, 2023
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1832 CvC на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1832 CvC на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1832 CvC на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1832 CvC на аукционе Stephen Album - September 17, 2016
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1832 CvC на аукционе Heritage - September 13, 2016
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1832 CvC на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1832 CvC на аукционе Emporium Hamburg - September 2, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1832 CvC на аукционе Heritage - January 13, 2016
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1832 CvC на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1832 CvC на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1832 CvC на аукционе SINCONA - May 18, 2015
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1832 CvC на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1832 CvC на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1832 CvC на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1832 CvC на аукционе Teutoburger - February 26, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1832 CvC на аукционе Künker - March 10, 2008
Продавец Künker
Дата 10 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1832 CvC на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1832 CvC на аукционе Künker - June 20, 2006
Продавец Künker
Дата 20 июня 2006
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1832 CvC на аукционе Künker - September 25, 2000
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1832 CvC на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1832 CvC на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 24 мариенгроша 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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