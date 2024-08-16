Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
2 1/2 талера 1832 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 3,341 гр
- Чистого золота (0,0966 oz) 3,0036 гр
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 2 1/2 талера
- Год 1832
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 1/2 талера 1832 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4406 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1495 USD. Торги состоялись 26 мая 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 17 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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