2 1/2 талера 1832 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 1/2 талера 1832 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4406 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1495 USD. Торги состоялись 26 мая 2007.

Сохранность UNC (5) AU (2) XF (8) VF (17) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS62 (2) AU53 (2) Сервис PCGS (3) NGC (3)

Продавец Все фирмы

Dorotheum (1)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (1)

Grün (1)

Heritage (3)

Höhn (1)

Katz (1)

Künker (11)

Möller (1)

New York Sale (1)

Rhenumis (1)

Stack's (3)

Teutoburger (1)

UBS (2)

WAG (3)

Имперская монета (2)