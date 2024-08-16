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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 1/2 талера 1832 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1832 года CvC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 2 1/2 талера 1832 года CvC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,0966 oz) 3,0036 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1832
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 1/2 талера 1832 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4406 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1495 USD. Торги состоялись 26 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1832 CvC на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
749 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1832 CvC на аукционе Stack's - August 23, 2022
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1832 CvC на аукционе Stack's - August 23, 2022
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1832 CvC на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1832 CvC на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1832 CvC на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1832 CvC на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1832 CvC на аукционе Höhn - November 2, 2019
Продавец Höhn
Дата 2 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1832 CvC на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1832 CvC на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность AU53
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1832 CvC на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1832 CvC на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность AU53
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1832 CvC на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1832 CvC на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность XF
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1832 CvC на аукционе Heritage - January 9, 2017
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1832 CvC на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1832 CvC на аукционе Dorotheum - November 17, 2016
Продавец Dorotheum
Дата 17 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1832 CvC на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1832 CvC на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1832 CvC на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1832 CvC на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1832 CvC на аукционе Stack's - August 10, 2016
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1832 CvC на аукционе Stack's - August 10, 2016
Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1832 CvC на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1832 CvC на аукционе Heritage - September 22, 2015
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1832 CvC на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1832 CvC на аукционе WAG - July 13, 2014
Продавец WAG
Дата 13 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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