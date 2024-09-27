2 пфеннига 1832 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1832 года со знаком CvC. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 621 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 110 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2014.

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