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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1 пфенниг 1832 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1832 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 1 пфенниг 1832 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,86 - 2,07 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1832
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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