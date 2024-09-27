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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 пфеннига 1855 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1855 года B - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 2 пфеннига 1855 года B - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,73 - 5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1855
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1855 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1649 проданному на аукционе KM NUMIS за 100 CZK. Торги состоялись 10 июня 2024.

Сохранность
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  • Денга1700 (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1855 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1855 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1855 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1855 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1855 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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