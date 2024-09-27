Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
2 пфеннига 1855 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,73 - 5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1855
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1855 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1649 проданному на аукционе KM NUMIS за 100 CZK. Торги состоялись 10 июня 2024.
Сохранность
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