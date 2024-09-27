2 пфеннига 1855 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1855 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1649 проданному на аукционе KM NUMIS за 100 CZK. Торги состоялись 10 июня 2024.

Сохранность XF (1) VF (1) Нет оценки (1)