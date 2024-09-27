Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Талер 1870 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал Талер
- Год 1870
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1870 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2213 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 550 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
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Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
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Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
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Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
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Дата 25 августа 2019
Сохранность VF
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Дата 2 марта 2019
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Сохранность XF
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Дата 9 февраля 2018
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
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