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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1870 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1870 B
Средняя цена 180 $
Продажи
0 47
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