Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Грош 1857 года (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал Грош
- Год 1857
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Грош 1857 года. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6449 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 70 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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