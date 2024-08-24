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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Грош 1857 года (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - Грош 1857 года - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - Грош 1857 года - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал Грош
  • Год 1857
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Грош 1857 года. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6449 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 70 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.

Сохранность
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  • CoinsNB (1)
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Russiancoin (2)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1857 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1857 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1857 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1857 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1857 на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1857 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1857 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1857 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1857 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1857 на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1857 на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1857 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Грош 1857 на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Грош 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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