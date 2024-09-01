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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1857 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1857 B
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 7

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Грош 1857
Средняя цена 35 $
Продажи
0 11

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1857 B Пробная
Средняя цена 5800 $
Продажи
0 10
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