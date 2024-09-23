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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Пробная 1 крона 1857 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - Пробная 1 крона 1857 года B - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - Пробная 1 крона 1857 года B - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,111 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 1 крона
  • Год 1857
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Пробная 1 крона 1857 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4721 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Hess Divo (1)
  • Künker (7)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1857 B (Пробная) на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
3467 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1857 B (Пробная) на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
3509 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1857 B (Пробная) на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1857 B (Пробная) на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1857 B (Пробная) на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1857 B (Пробная) на аукционе Hess Divo - October 23, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1857 B (Пробная) на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1857 B (Пробная) на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1857 B (Пробная) на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 крона 1857 B (Пробная) на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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