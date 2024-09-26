Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
10 талеров 1857 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 13,299 гр
- Чистого золота (0,3831 oz) 11,9159 гр
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 10 талеров
- Год 1857
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1857 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 627 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 2400 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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