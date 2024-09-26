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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

10 талеров 1857 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 10 талеров 1857 года B - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 10 талеров 1857 года B - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 13,299 гр
  • Чистого золота (0,3831 oz) 11,9159 гр
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1857
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1857 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 627 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 2400 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Frankfurter (1)
  • Künker (4)
  • Westfälische (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1857 B на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1713 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1857 B на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
2374 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1857 B на аукционе Künker - March 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1857 B на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1857 B на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1857 B на аукционе Westfälische - April 30, 2014
Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1857 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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