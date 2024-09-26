10 талеров 1857 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1857 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 627 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 2400 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.

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