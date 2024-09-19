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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Талер 1871 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1871 года B - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - Талер 1871 года B - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал Талер
  • Год 1871
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1871 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1682 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 360 EUR. Торги состоялись 14 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1871 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1871 B на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1871 B на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1871 B на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1871 B на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1871 B на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1871 B на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1871 B на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1871 B на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1871 B на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1871 B на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1871 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1871 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1871 B на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1871 B на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1871 B на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1871 B на аукционе Stack's - February 25, 2021
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1871 B на аукционе Stack's - February 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1871 B на аукционе Rauch - February 21, 2021
Продавец Rauch
Дата 21 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1871 B на аукционе HIRSCH - May 24, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1871 B на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1871 B на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1871 B на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1871 B на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1871 B на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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