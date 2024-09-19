Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Талер 1871 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал Талер
- Год 1871
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1871 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1682 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 360 EUR. Торги состоялись 14 сентября 2012.
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
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Дата 26 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
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Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
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Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец Rauch
Дата 21 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность VF
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