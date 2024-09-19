Талер 1871 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1871 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1682 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 360 EUR. Торги состоялись 14 сентября 2012.

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