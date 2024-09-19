Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Талер 1866 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал Талер
- Год 1866
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (125)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1866 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2794 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 820 EUR. Торги состоялись 2 мая 2022.
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Gärtner
Дата 19 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF35 RNGA
Цена
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