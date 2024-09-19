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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Талер 1866 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1866 года B - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - Талер 1866 года B - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал Талер
  • Год 1866
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (125)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1866 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2794 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 820 EUR. Торги состоялись 2 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1866 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1866 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1866 B на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1866 B на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1866 B на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1866 B на аукционе Gärtner - February 19, 2024
Продавец Gärtner
Дата 19 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1866 B на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1866 B на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1866 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1866 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1866 B на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1866 B на аукционе Künker - June 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1866 B на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1866 B на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1866 B на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1866 B на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1866 B на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1866 B на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1866 B на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1866 B на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1866 B на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1866 B на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1866 B на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1866 B на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1866 B на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF35 RNGA
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1866 B на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1866 B на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Талер 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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