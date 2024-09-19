Талер 1866 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1866 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2794 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 820 EUR. Торги состоялись 2 мая 2022.

Сохранность PROOF (2) UNC (14) AU (31) XF (38) VF (38) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS63 (3) VF35 (1) PL (1) Сервис RNGA (1) NGC (3) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Auction World (2)

Aurea (1)

Busso Peus (1)

Cayón (1)

COINSNET (3)

Emporium Hamburg (6)

Felzmann (7)

Gärtner (1)

Gorny & Mosch (2)

Grün (4)

HERVERA (6)

HIRSCH (2)

Höhn (2)

Katz (1)

Kroha (1)

Künker (22)

Meister & Sonntag (1)

Möller (2)

Münz Zentrum Rheinland (5)

Münzen Gut-Lynt (2)

Numimarket (1)

Rare Coins (2)

Rauch (3)

Reinhard Fischer (11)

Rhenumis (1)

Russiancoin (1)

Soler y Llach (6)

Sonntag (3)

Stack's (2)

Teutoburger (7)

VL Nummus (1)

WAG (11)

Westfälische (2)

Wójcicki (1)

Русское Наследие (1)