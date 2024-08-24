Талер 1865 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1865 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.

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