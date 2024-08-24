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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Талер 1865 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1865 года B - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - Талер 1865 года B - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Daniel Frank Sedwick

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал Талер
  • Год 1865
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1865 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1865 B на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
189 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1865 B на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
836 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1865 B на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1865 B на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1865 B на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1865 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1865 B на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1865 B на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1865 B на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1865 B на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1865 B на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность UNC
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1865 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1865 B на аукционе Heritage - May 13, 2021
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1865 B на аукционе Heritage - May 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 мая 2021
Сохранность MS60 NGC
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1865 B на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1865 B на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность MS60 PL NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1865 B на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1865 B на аукционе Kroha - April 4, 2020
Продавец Kroha
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1865 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1865 B на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1865 B на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1865 B на аукционе Künker - May 16, 2018
Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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