Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Талер 1865 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Daniel Frank Sedwick
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал Талер
- Год 1865
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1865 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 мая 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность MS60 PL NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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