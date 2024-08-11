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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1867 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1867 B
Средняя цена 490 $
Продажи
0 40
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