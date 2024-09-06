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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Талер 1867 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1867 года B - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - Талер 1867 года B - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал Талер
  • Год 1867
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1867 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31173 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
  • Westfälische (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1867 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1867 B на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1867 B на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1867 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1867 B на аукционе Felzmann - September 5, 2022
Продавец Felzmann
Дата 5 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1867 B на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1867 B на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1867 B на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1867 B на аукционе Felzmann - January 17, 2022
Продавец Felzmann
Дата 17 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1867 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1867 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1867 B на аукционе Felzmann - January 18, 2021
Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1867 B на аукционе Anticomondo - September 20, 2020
Продавец Anticomondo
Дата 20 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1867 B на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1867 B на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1867 B на аукционе Dorotheum - May 22, 2019
Продавец Dorotheum
Дата 22 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1867 B на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1867 B на аукционе Aurea - December 8, 2017
Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1867 B на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1867 B на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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