Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Талер 1867 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал Талер
- Год 1867
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1867 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31173 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 17 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 22 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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