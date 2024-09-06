Талер 1867 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1867 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31173 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

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