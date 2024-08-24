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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1834 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1834 CvC
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 124
Аверс
Реверс
5 талеров 1834 CvC
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
24 мариенгроша 1834 CvC
Средняя цена 150 $
Продажи
0 44

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1834 CvC
Средняя цена 170 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1834 CvC
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1
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